© foto di Andrea Rosito

Dopo una giornata in cui sembrava essersi allontanato, e diretto verso Frosinone, Matteo Ardemagni è orta di nuovo vicino al trasferimento al Vicenza in Serie C. L’attaccante dell’Ascoli, come riporta Trivenetogoal.it, avrebbe infatti parlato con il club veneto dando la sua disponibilità di massima a vestire il biancorosso firmando un contratto fino al 2022. Le parti stanno ora limando gli ultimi dettagli.