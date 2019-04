Vicenza, aria di rivoluzione. Da Di Carlo a Tedino tutti i nomi in esame

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Sembrano ormai giunte al capolinea le avventure di Werner Seeber e mister Giovanni Colella al L.R. Vicenza Virtus, con il club già attivo per rimpiazzare queste due figure. Per il ruolo di direttore era stato sondato Stefano Marchetti del Cittadella, ma la pista sembra essersi complicata, tanto che patron Rosso starebbe quindi valutando i profili di Giuseppe Magalini e Giorgio Zamuner, in rotta con il Padova, che difficilmente manterrà la Serie B. E qualora fosse lui il prossimo DG biancorosso, per la panchina prenderebbe quota Bruno Tedino, che ha già lavorato con Zamuner a Pordenone. A ogni modo, piacciono anche Paolo Zanetti del SudTirol, Attilio Tesser del Pordenone e Domenico Di Carlo, fresco di retrocessione in B con il Chievo Verona. A riferire il tutto è il Corriere del Veneto.