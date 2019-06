© foto di Federico Gaetano

Il Vicenza è pronto a rivoluzionare la sua rosa per andare incontro ai bisogni del neo allenatore Mimmo Di Carlo. In difesa gli obiettivi sono Vedran Celjak, terzino classe ‘91, della Sambenedettese che il ds Magalini ha già avuto ad Alessandria, e i centrali Magnus Troest,classe ‘87 della Juve Stabia, e Alessandro Malomo, classe ‘91 della Triestina. Per il secondo si tratterebbe di un ritorno in biancorosso. Come riporta Trivenetogoal.it a centrocampo il sogno resta sempre Luca Rigoni del Parma che vorrebbe avvicinarsi a casa e sarebbe un acquisto molto gradito a Di Carlo che lo ha già avuto al Chievo in passato. In attacco infine probabile addio per Rachid Arma, finito nel mirino di Catania e Viterbese.