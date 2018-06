Vicenza-Bassano: una squadra per unire tutta la Provincia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sarà per noi un impegno lungo e faticoso perché vogliamo provare a unire tutta la provincia di Vicenza”. Queste la frase più importante di Renzo Rosso, patron del Bassano, dopo l'ufficializzazione da parte del Tribunale dell'acquisto del Vicenza calcio. Altri dettagli il neo numero uno biancorosso non ha voluto darne per “non dare adito a notizie infondate che generano pettegolezzi e isterismi” come quelle già circolate nei giorni scorsi quando l'acquisizione non era ancora ufficiale. Di certo c'è che gli otto calciatori attualmente sotto contratto (Valentini, Ferrari, Giacomelli, Bianchi, Fortunato, Tassi, Viola, e Romizi) sono stati tutti svincolati d'ufficio nonostante alcuni di essi, in special modo Giacomelli, abbiano più volte ribadito di voler continuare a vestire quella maglia a cui si sentono legati. Non è detto che per qualcuno di loro non vi sia questa possibilità, ma servirà del tempo perché prima bisognerà perfezionare, nel rispetto dei regolamenti, il trasferimento di giocatori e dirigenti dal Bassano al Vicenza al fine di creare la squadra della provincia, la Virtus Lane Vicenza, evocata da Rosso nel suo comunicato.

Tutti, dai tifosi ai sindaci delle due città passando anche per l'AIC, restano così in attesa delle prossime mosse per capire in che direzione andrà il progetto e se sarà rispettoso dell'una e dell'altra storia e quale sintesi fra esse riuscirà a trovare per non scontentare nessuno (specialmente i più numerosi tifosi vicentini che tramite un comunicato non si sono ancora sbilanciati) e regalare alla provincia questo ibrido che, nella testa di Rosso, dovrebbe rappresentarla nel migliore dei modi.