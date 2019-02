Vicenza, Bedin: "I nuovi soci? Hanno fatto un gesto d’amore"

Ospite di TvA Vicenza il dg del Vicenza Virtus Paolo Bedin ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ingresso di nuovi soci nel club. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal: “Tutto è in seno al futuro più lungo oltre che alla prossima stagione, un respiro di medio lungo termine. Queste persone hanno sposato un piano quinquennale di investimenti. La società di calcio oggi non è solo acquistare i giocatori, ma è un’azienda strutturata che fa investimenti nel parco giocatori, in tecnici, settore giovanile, ed è quella la nostra ricerca e sviluppo. Lo si deve fare nelle infrastrutture, piano stadio e centro sportivo, nel marketing ed eventi. La parte tecnica dev’essere preponderante ma non è l’unico settore. Il progetto prevede investimenti, gli imprenditori lo hanno visionato, valutato e si sono messi in gioco con un gesto d’amore, nessuno di loro pensa di avere un ritorno economico almeno nel breve. Nessuno di questi si è mosso prima perché non c’era un driver, che lo facesse con il carisma di Renzo Rosso, il quale ci ha messo la faccia e attraverso il ruolo di Confidustria Vicenza ha deciso di avere dei compagni di viaggio. I no sono stati pochissimi, Renzo Rosso ha la sua credibilità di imprenditore.”