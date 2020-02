vedi letture

Vicenza, Bedin: "La Curva domenica vuole una sciarpata? Scontiamo del 20% le sciarpe"

A due giorni dalla sfida con la VirtusVecomp Verona, e con un primo posto da consolidare per cercare un ulteriore allungo, in casa Vicenza è già tempo di pensare al match: lo zoccolo duro del tifo organizzato, infatti, ha chiesto a tutti i supporters vicentini di presentarsi allo stadio con una sciarpa biancorossa, per tingere così tutto lo stadio.

Ed ecco che la società è corsa in aiuto. Intervenuto a Radio Vicenza, come riferisce trivenetogoal.it, il Dg Paolo Bedin ha così parlato: “Lo stadio aspetta che la curva parta con i cori e questi sono aspetti molto importanti. Il Vicenza è qualcosa che è radicato nel tempo nelle generazioni in tutti gli angoli della Provincia. Lo scorso anno il Menti era quasi un problema, invece è un alleato straordinario e bisogna farlo diventare un valore aggiunto e lo stiamo facendo. La Curva? Ho sentito e letto del loro invito e per questo domenica le sciarpe costeranno il 20 % in meno”.