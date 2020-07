Vicenza, Bedin: "Saremo il primo club ad andare in ritiro: un viatico per tutti gli altri"

E' stato presentato questa mattina il ritiro estivo del Vicenza, neo promosso in Serie B, ad Asiago. In questa occasione ha preso la parola il dg biancorosso Paolo Bedin. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Per la prima volta Gallio e Asiago sono insieme nell’organizzazione del ritiro del Lanerossi Vicenza. C’erano diverse problematiche che sono state risolte per mettere in piedi questo ritiro, il primo di una squadra professionistica italiana. Abbiamo la responsabilità di creare un viatico per altre società all’interno di un protocollo sanitario FIGC che osserveremo in toto in relazione a quanto richiesto. Le strutture che ospiteranno gli allenamenti del Vicenza saranno a porte chiuse e non ci saranno amichevoli. La squadra starà qui con al seguito il direttore sportivo Giuseppe Magalini”