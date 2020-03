Vicenza, Bianchi: "Vogliamo ripartire. Con Reggiana e Carpi ci giocheremo il campionato"

Davide Bianchi, esterno del Vicenza, è intervenuto durante la trasmissione LR On Air. Ecco le sue parole: "Facciamo tante videochiamate tra di noi, ci sentiamo molto, quasi di più rispetto a quando eravamo insieme ad allenarci. Vogliamo ripartire, stiamo cercando di lavorare anche da casa per quello che si può per arrivare pronti”.

Come è stato indossare la maglia storica?

"Indossare la maglia storica è stata una grande emozione ed è stato molto bello entrare a far parte della storia biancorossa".

C'è la pressione di Reggiana e Carpi?

"La Reggiana come il Carpi sono due squadre forti, faranno di tutto per arrivare fino alla fine a giocarci il campionato con noi. Noi faremo di tutto per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo".