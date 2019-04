Vicenza, Colella: "È normale che ci manchi la vittoria"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Colella, tecnico del Vicenza, in conferenza stampa ha così presentato la sfida di domani al Fano: "Dopo cinque pareggi consecutivi è normale che ci manchi la vittoria che ci vede in difficoltà sui risultati più che sulle prestazioni. Saranno una cinquantina d’anni che l’ultima in classifica non ha così tanti punti. A Ravenna ho visto una prestazione discreta, non è stata male. Comunque negli ultimi due mesi lavorare sull’aspetto psicologico è più impegnativo rispetto a quello tattico, adesso sono tutte partite da dentro e fuori. Zonta ha una piccola distorsione, Pasini ha recuperato. Zarpellon invece si è lussato un dito oltre ad avere avuto la febbre. Davanti non dobbiamo aspettarci niente di nuovo. Arma sta bene, lo vedo bello pimpante, nelle partite da dentro o fuori la differenza la fanno i giocatori davanti. I playoff sono molto particolari e dipende da come si affrontano. È una cosa vergognosa dover attendere la finale di Coppa Italia per sapere la griglia dei playoff, anche per l’organizzazione di trasferte, non riesco a capirne il senso", riporta TrivenetoGoal.it.