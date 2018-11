Vicenza, Colella: "Il mercato di gennaio? Non ne abbiamo ancora parlato"

© foto di Stefano Sartore

Queste le parole del tecnico del Vicenza Giovanni Colella alla vigilia della partita con la Sambenedettese sul mercato di gennaio: “Per il mercato dovete rivolgervi al dottor, ingegner Werner Seeber. Per gennaio non abbiamo ancora affrontato l’argomento. Mi sembra presto, ma lo faremo nelle prossime settimane sicuramente. Vediamo come risponde Razzitti, che domani sarà convocato per la prima volta: ci vuole pazienza e bisogna capire come se la caverà dopo questo grave infortunio che ha subito”, riporta Trivenetogoal.it.