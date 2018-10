Vicenza, Colella: "Il rischio di un calo di tensione c'è"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Queste le dichiarazioni di Giovanni Colella alla vigilia di Fermana-Vicenza: “Veniamo da due partite molto dispendiose dal punto di vista fisico – sottolinea – e quindi andranno fatte delle scelte. Mantovani non ci sarà? Perché? Perché è vecchio (sorride ndr), non posso pensare di fargli giocare due partite in tre giorni, altrimenti lo troviamo ricoverato. De Falco è un po’ affaticato, ha un piccolo problema. Giocherà Salvi, che ha caratteristiche completamente diverse, se abbiamo De Falco facciamo una cosa, se abbiamo Salvi ne facciamo un’altra. Per quanto riguarda Gashi ha una caviglia nera, ma per fortuna è solo quello, non ci sono cose più gravi. Davanti partiamo con Giacomelli, Curcio e Arma, poi a partita in corso vedremo come cambiare, come abbiamo già fatto altre volte. Il rischio di rilassamento? Esiste, è innegabile, dopo che vinci 3-0 una partita come quella con Monza e che fai una prestazione del genere un allenatore deve vigilare e fare in modo che non accada, o quantomeno provarci. Razzitti? Ci vogliono circa due settimane perché rientri in gruppo e comunque non è un’alternativa ad Arma, bensì un attaccante che può giocare accanto a lui. La Fermana ha fatto tanti punti ed é sempre stato un avversario rognoso è difficile da battere. Noi partiamo per vincere, poi se la partita si metterà in un certo modo potremo anche pensare di provare a portare a casa un pareggio. Ma all’inizio partiamo per fare tre punti, questa è la nostra mentalità”, riporta Trivenetogoal.it.