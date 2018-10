Vicenza, Colella: "La proprietà può dire quel che vuole, ma decido io"

Il tecnico del LR Vicenza Virtus Giovanni Colella in vista della sfida di Coppa Italia di Serie C contro la Triestina non sembra voler seguire i consigli del patron Rosso: “La proprietà può dire quel che vuole, sono loro che mettono i soldi. Ma le scelte le faccio sempre io, c'è un senso in quel che faccio e non è che metto in campo una squadra derelitta. In questa società ognuno dice quello che pensa come è giusto, ognuno fa quello che gli compete nella sua area. - continua Colella come riporta Trivenetogoal.it - Io ascolto e non mi fa né caldo né freddo, devo salvaguardare il il gruppo nel suo complesso. Gli allenatori non decidono in base ai bioritmi o all’oroscopo, ma in base a quello che è meglio per la squadra”.