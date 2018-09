Vicenza, Colella: "Non dovevamo subire gol in quel modo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Secondo pareggio in due giornate per il Vicenza e analisi critica del tecnico biancorosso, Giovanni Colella. Occhi puntati sul gol subito a Meda, che ha poi prodotto il pari del Renate: “Non si doveva prendere quel gol – tuona il mister su TrivenetoGoal - il discorso è tutto là. Ne abbiamo preso uno uguale anche l’anno scorso contro la Feralpi. Non va bene. Analizzeremo il perché. Abbiamo fatto un gol ma potevamo farne di più, non siamo perfetti ma pian piano li faremo, ma comunque quel gol non lo dovevamo prendere. Prendere gol dopo che stai facendo un grande sforzo è già tanto che non ti tagli le gambe. Questa è l’unica valutazione di oggi”.

Sul match: “Nel momento in cui abbiamo fatto bene mi sono piaciuti tutti, rispetto alla prima partita siamo cresciuti nel tempo che abbiamo tenuto la partita in mano ma rispetto alla Giana abbiamo fatto un paio di errori in più. Secondo me i cambi possono entrare con più verve ancora. Secondo me questo è un modo di giocare che ci calza ed eventuali modifiche le faremo dopo questo turno infrasettimanale”.