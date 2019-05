Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Colella, tecnico del Vicenza, ai canali ufficiali biancorossi ha presentato la sfida playoff di domani a Ravenna: "È l’inizio di un percorso, abbiamo lavorato per questo e quando arriva il momento è normale che ci sia un po’ di adrenalina. I playoff non sono gare da grandi squadre, sono gare da grandi teste. Conta come ci arrivi di testa e di gamba, hai 95 minuti e non puoi commettere errori. E’ una questione soprattutto di atteggiamento e di attenzione".