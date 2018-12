© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Vicenza Giovanni Colella ha commentato il pareggio contro il Teramo: “Non siamo stati particolarmente brillanti, abbiamo preso gol alla fine ma avremmo potuto prenderlo anche prima. Siamo stati un po’ timidi nel secondo tempo, non l’abbiamo interpretato al meglio con poco ritmo. Non mi è piaciuta questa partita, per essere una squadra importante bisogna sapere quando andare forte e quando andare piano. Noi invece andiamo forte forte o andiamo piano piano. Penso sia la prestazione meno brillante fino ad ora. Occorre trovare il giusto equilibrio e dobbiamo migliorare sicuramente. I cambi? Sono stati conservativi per giocatori che ho visto più stanchi. Non si può essere al 300 per cento sempre. Proietti? Ha fatto un gran gol prendendo la palla di collo pieno, ma al di là del gol ha disputato un’ottima partita. Ora andiamo a Gubbio per riprenderci i punti persi oggi”.