Vicenza, Colella: "Tra persone intelligenti ci si mette 5 minuti a chiarirsi"

© foto di Federico Gaetano

Tornato alla guida dei biancorossi, Giovanni Colella ha parlato così oggi degli obiettivi del suo Vicenza: “Sono molto contento di essere qui, con la testa e con il cuore non me ne sono mai andato. Per me è una soddisfazione tornare qui perché per me era stata un’esperienza bella, perché questo è un ambiente dove si può lavorare bene in quanto c’è calore, seguito, passione e una società importante. Il fatto di essere richiamato a guidare i biancorossi testimonia che la stima reciproca che c’era è reale. Ci sono state delle circostanze che hanno portato a prendere determinate decisioni, dalle situazioni negative tutti possono imparare qualcosa, perché ti portano a ragionare su ciò che si poteva fare meglio. Questo vale per tutti: per le società, per gli allenatori e per i giocatori. La cosa importante è riuscire a ribaltare le situazioni negative trasformandole in opportunità. Renzo Rosso? Ci siamo parlati, mi ha chiamato e ci siamo chiariti. Tra persone intelligenti ci si mette 5 minuti a chiarirsi, perché si riconosce che forse mezza ragione ce l’aveva uno e l’altra mezza ce l’aveva l’altro. La squadra l’ho trovata bene, è stata ben allenata ed è in buona condizione. Sono un po’ in difficoltà mentalmente e in sfiducia, c’è da lavorare su questo".