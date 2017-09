Vicenza, Colombo: "Non mi è piaciuto il gioco ma la voglia di soffrire sì"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Vince il Vicenza nella sfida contro il Modena, che si è giocata ieri in terra emiliana. A margine del confronto, ecco la disamina tecnica di mister Alberto Colombo, ripresa dal portale biancorossi.net:

“Sono contento per un semplice fatto: so che non abbiamo espresso un bel calcio ma se avessimo vinto facile la squadra avrebbe potuto prendere il messaggio che avremmo potuto vincere sempre in carrozza. Non mi è piaciuto il gioco ma la voglia di soffrire sì. Nel primo tempo abbiamo lasciato qualche ripartenza perché provavamo a pareggiare, siamo però rimasti in partita grazie a Valentini e il pareggio del primo tempo è meritato. Nella ripresa sia noi che loro abbiamo giocato poco. La squadra comunque è stata brava a soffrire in un episodio negativo. Sono però consapevole che giocare a calcio sia un’altra cosa".

Prosegue poi: "Siamo insieme da 20 giorni, non siamo stati ancora in grado di tenere palla sopra né in difesa sul gestire il pallone ma anche l’ansia da vittoria ha toccato in maniera negativa il gioco. C'è stata solo la prestazione di carattere, e non mi nascondo, si poteva fare meglio dal punto di vista tecnico”.