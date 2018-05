Vicenza, con Rosso altri due pesi massimi dell'imprenditoria

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il Vicenza sembra navigare verso il gruppo guidato da Renzo Rosso, l'unico ad aver presentato l'offerta presso il tribunale come confermato dal presidente dello stesso Alberto Rizzo (“C’è una sola busta contenente l’offerta di acquisto del Vicenza Calcio. Domani a mezzogiorno il collegio dei giudici farà le proprie valutazioni in merito. La busta arrivata è ascrivibile a OTB Spa, la holding della famiglia Rosso”). In attesa che domani si conosca il futuro del club berico spuntano altri due nomi importanti che farebbero parte della cordata di Rosso. Si tratta, come rivela Trivenetogoal.it di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, e Paolo Scaroni, ex ad di Enel e attualmente consigliere d'amministrazione del Milan.