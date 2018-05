Vicenza, Corriere del Veneto: "I francesi per l'asta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tra campo e scrivanie, il futuro del Vicenza è appeso a un doppio filo. Da un lato quello legato alle novità societarie, dall'altro nell'evitare la retrocessione in Serie D. Da qui il titolo odierno del Corriere del Veneto sui berici: "I francesi per l'asta. Zocchi: 'Conta solo restare in Serie C'".All'interno si legge che Brice Desjardins, referente della cordata Football ItalFrance Global Investments, ieri con il suo avvocato ha incontrato il giudice delegato Giuseppe Limitone. Quello di Desjardins non è certo l’unico gruppo che sta lavorando per partecipare alla seconda convocazione dell’asta ma molto dipenderà dal risultato del campo.