Vicenza, Corriere del Veneto: "Tempi stretti per firme e nome"

Sul Corriere del Veneto viene dato ampio risalto al faccia a faccia di ieri tra il nuovo sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ed il nuovo patron biancorosso, Renzo Rosso. "Vicenza, incontro Rucco-Rosso. Tempi stretti per firme e nome", il titolo del quotidiano. Rosso e Rucco hanno fatto il punto sulla situazione e quanto esposto da Mr.Diesel fa ben sperare, a quanto è dato sapere, per una chiusura rapida di tutte le questioni ancora in ballo.