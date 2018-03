Vicenza, De Bortoli e Variati in coro: "Imprenditori? Ci aspettiamo di più"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sarà un compleanno amaro quello del Vicenza che domani spegnerà virtualmente 116 candeline. Lo sottolineano anche il curatore fallimentare del club Nerio De Bortoli e il sindaco Achille Variati durante un brindisi. “Il Vicenza ha ancora bisogno degli imprenditori altrimenti la mia attività sarà stata vana”, ha spiegato De Bortoli ai giornalisti presenti. “Facciamo un applauso al curatore per essersi dato tanto da fare, così come per i tifosi hanno fatto tantissimo, mentre dal tessuto industriale vicentino mi sarei aspettato onestamente di più, ma siamo ancora speranzosi. - continua il primo cittadino come riporta Trivenetogoal.it - L'asta avrà i suo i tempi e noi come Comune stiamo formalizzando un nuovi triennio di concessione dello stadio. Speriamo che non vi siano fanfaroni che si accosteranno al Vicenza, ma il curatore prenderà tutte le cautele del caso. Stiamo inoltre pensando a un azionariato diffuso per far sì che non accada più quanto successo”.