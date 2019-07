© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, è intervenuto al termine della partita contro l’Union Feltre. Queste le parole riportate da Trivenetogoal: “Abbiamo disputato una buona gara, sono contento di alcune trame viste e giocate in velocità, abbiamo messo in campo qualcosa di quello che abbiamo provato in questi giorni. Dobbiamo migliorare ancora molte cose ma la squadra mi sta dando le giuste risposte. L’atteggiamento, la concentrazione e il cercarsi tra i diversi giocatori in campo sono gli elementi giusti che sto vedendo, poi è normale che dopo due settimane di ritiro ci sia un po’ di stanchezza. Questa è una squadra che è nata dalle tante conferme della scorsa stagione di giocatori che hanno fatto bene ma che devono dimostrare di essere importanti anche quest’anno. Abbiamo cercato di scegliere nei nuovi altri uomini con valori, per creare un gruppo forte. I giovani? Il settore giovanile sta lavorando bene e cerchiamo di mettere a disposizione della prima squadra anche i giovani che hanno fatto vedere delle buone qualità”.