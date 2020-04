Vicenza, Di Carlo: "L’obiettivo è di andare in Serie A con le grandi squadre"

Ospite di ElevenSport il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera ma anche sull’attualità, con la formazione biancorossa prima nel Girone B di Serie C, ad un passo dalla promozione in cadetteria: “Il Grappa in caso di promozione - si legge su TrivenetoGoal.it - ? E’ una salita di 27 km molto dura, aspetto volentieri di farla: l’importante è che si vada in Serie B. L’obiettivo è di andare in Serie A con le grandi squadre: il progetto c’è, la famiglia Rosso con i soci hanno impostato un progetto a cinque anni ma poi nel calcio bisogna fare i fatti e raggiungere i traguardi, noi sappiamo bene che essendo primi in classifica tutto dipende da noi, ci sono squadre importanti, una volta passato il Coronavirus sono convinto che questo gruppo ci porterà in serie B.”

Di Carlo poi propone un parallelismo fra il Vicenza di oggi e quello di quanto lui era giocatore del medesimo club che vinse la Coppa Italia del 1997: Oggi allo stadio si percepisce lo stesso calore di quando io giocavo e di quando si è vinta la Coppa Italia: sta tornando l’entusiasmo che ci aiuta a primeggiare e questo era il mio principale obiettivo quando di sono tornato a Vicenza”.