Vicenza, Di Carlo: "Prima tifoso e poi allenatore. Voglio portare questi colori in alto"

Intervistato da Raisport il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato del momento della squadra biancorossa: “Noi dovevamo primeggiare, inizialmente abbiamo faticato un po' perché la squadra era nuova, ma ora sappiamo che dovremo fare uno sforzo finale con società e tifosi per raggiungere l’obiettivo. Faccio i complimenti a Reggiana e Carpi che saranno con noi fino alla fine per giocarsi la promozione fino alla fine. I troppi pareggi? Fanno paete del gioco, ma se vedo la mia squadra giocare bene non mi preoccupo perché so che arriveranno anche le vittorie. Voglio ringraziare il patron Rosso per avermi dato l’opportunità di allenare il Vicenza, sono prima tifoso e poi allenatore e voglio mettere la mia esperienza a disposizione del club per portarlo più in alto possibile. Per me è un’emozione ogni volta che mi siedo in panchina, ma i protagonisti sono i giocatori. - continua Di Carlo parlando dello stop per Coronavirus – Non potremo mai sapere come andrà a finire perché le partite sono diverse dagli allenamenti, questa è una situazione che penalizza tutti. Dobbiamo però farci trovare pronti alla ripresa".