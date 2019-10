Vicenza, Di Carlo: "Se non chiudi le partite e fai errori, paghi"

© foto di Andrea Rosito

Il Vicenza è uscito sconfitto dalla partita di campionato in casa del Piacenza, e Domenico Di Carlo, allenatore della squadra veneta bianco-rossa, ha così parlato al termine dell'incontro: "Io dico che siamo venuti qui cercando di fare un buon calcio, quando non chiudi le partite può succedere qualche errore, e ci è successo. La squadra però ha fatto la sua partita e in questi casi abbiamo pagato a caro prezzo gli errori che abbiamo fatto. Le gare vanno chiuse, se c’era una squadra che poteva fare gol eravamo noi e non il Piacenza, i cambi hanno ridato forza e vivacità perché avevamo i terzini stanchi. Complimenti al Piacenza che non ha mollato mai e noi facciamo mea culpa perché se non chiudi le partite e fai degli errori li paghi a caro prezzo. Oggi ci sono state situazioni per fare il due a zero, è un peccato, ci dispiace per come è arrivata la sconfitta. Guardiamoci un po’ dentro, dobbiamo essere un po’ più cattivi."