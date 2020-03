Vicenza, Di Carlo: "Se non ripartiremo a maggio, lo faremo a giugno. CR7? Prima andiamo in A"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha risposto, nel giorno del suo compleanno, alle domande dei tifosi sui canali social del club: “Secondo me per il campionato molto dipenderà da come andranno le cose questo mese. Sono convinto che se riusciremo a stare a casa fra un mese tutto diventerà più normale. Se non cominceremo in maggio lo faremo in giugno fino a luglio e agosto. - continua Di Carlo parlando anche del rapporto con la tifoseria – Io sono uno della Curva Sud, l'ho sempre detto perché mi rivedo in loro sia nei momenti difficili sia in quelli belli, condivido con loro gioie e dolori. E li ringrazio perché ci sostengono sempre e si è creato un bel feeling tra squadra e tifosi e senza una condivisione si fa fatica a vincere. Quest’anno a Vicenza devo dire che abbiamo un gruppo straordinario che merita di essere primo in classifica e dal primo giorno che alleno tutti danno sempre il 100 percento. CR7 in biancorosso? Puoi prenderlo solo se sei in Serie A, quindi prima andiamo in Serie A e poi ne parliamo”.