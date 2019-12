© foto di Andrea Rosito

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza primo in classifica nel Girone B di Serie C, ha parlato a Radio Sportiva: "Vicenza per me è qualcosa di speciale, quindi la mia scelta è stata di cuore, ma c'è anche un progetto sportivo: abbiamo fatto un'ottima squadra e con il lavoro abbiamo raccolto i frutti, anche se noi non siamo la squadra più forte, lo stiamo diventando strada facendo: ora manca soltanto il passo più importante. Qui si è creato un bel gruppo dove tutti si sono sempre messi a disposizione, siamo cresciuti sia come gioco che come personalità: i risultati hanno creato quel giusto entusiasmo per provare a essere protagonisti, oggi lo siamo ma nel calcio bisogna dare continuità ed essere umili. Ci vuole innanzitutto un progetto e una proprietà. L'Atalanta è partita dieci anni fa e la prima cosa che ha fatto è il centro sportivo, poi ha messo dentro giocatori importanti e un allenatore di spessore: questo è un esempio per tutti, con la programmazione e gli uomini gusti si può arrivare lontano, il calcio non è improvvisazione e spero che il Vicenza di oggi si possa costruire questo tipo di mentalità".