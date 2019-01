© foto di Filippo Venezia/Fotolive

"Sorpresa Feralpi: Guerra è quasi del Vicenza": questo il titolo con cui il Giornale di Brescia apre la pagina sportiva dedicata alla Feralpisalò.

Punto di mercato: "Una doppia bomba di mercato (ma in uscita) scuote Salò e i tifosi della Feralpi: Simone Guerra e Marco Martin sono oramai a un passo dalla firma con il Vicenza.

Colpo di scena in casa gardesana, dove le trattative sono letteralmente decollate negli ultimi giorni, con gli arrivi di Luca Guidetti e Pasquale Maiorino che hanno di fatto aperto la porta anche in uscita. Questo perché dovendo ristabilire il numero consentito di Over (devono essere 14, ma la Feralpi ora ne conta 16), il club ha estremo bisogno di mandare via qualcuno, anche forzatamente. Non a caso nei giorni scorsi il direttore sportivo Gianluca Andrissi aveva parlato di mettere fuori rosa coloro che, messi sulla lista dei partenti, non fossero riusciti a trovare una sistemazione".