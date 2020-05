Vicenza già in B? Steffè non ci sta: "Non è automatico. Carpi e Reggiana non sono così distanti"

Oramai da tempo sul tema delle promozioni dalla Serie C alla Serie B in molti concordano che Monza, Vicenza e Reggina abbiano già acquisito il diritto al salto di categoria nonostante la stagione non sia stata completata. C’è però chi non è d’accordo. Si tratta di Demetrio Steffè, centrocampista della Triestina. “A mio parere l’unica che merita di andare sicuramente in B è il Monza visto il margine di vantaggio - spiega dalle colonne de Il Piccolo -. Ritengo invece che per Reggina e soprattutto Vicenza non dovrebbe essere così automatico, in fondo Carpi e Reggiana non sono così distanti e di giornate ne mancano undici”.