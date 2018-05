Vicenza, Giacomelli: "Buttato il cuore oltre l'ostacolo, sono molto felice"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la vittoria nel play-out e la permanenza in Serie C, Stefano Giacomelli ha espresso la sua soddisfazione attraverso il sito ufficiale del Vicenza: "Sono felice per i gol all’andata e al ritorno, non pensavo di scrivere così questa pagina, meglio di così non poteva andare, la cosa importante è che dopo un anno terribile, e non siamo giustificati per essere arrivati ultimi, la squadra è riuscita a buttare il cuore oltre l’ostacolo, ha voluto salvarsi a tutti i costi, ha saputo lottare su ogni pallone".