Vicenza, Giacomelli: "Porto questa maglia nel cuore. Spero di rinnovare presto"

L'attaccante del Vicenza Stefano Giacomelli nel corso di una diretta Instagram ha parlato del proprio presente e futuro affrontando anche il tema del rinnovo: “Per me Vicenza è casa anche se non sono veneto. Vivo qui da otto anni e non potevo chiedere di meglio. Tante volte c'è stata la possibilità che andassi via, ma sono felice di essere rimasto qui nonostante gli alti e bassi che ci sono stati. Rinnovo? Ne stiamo parlando con la società, ci siamo sentiti un paio di volte e ho intenzione di prolungare come hanno fatto molti miei compagni. Spero che si possa arrivare alla firma presto perché è quello che voglio. - continua Giacomelli come riporta Trivenetogoal.it - La A con questa maglia? Intanto vogliamo vincere sul campo quest'anno e andare in Serie B. Credo che poi non ci sia cosa più bella che andare in Serie A con questa maglia che porto nel cuore, ma intanto facciamo un passo alla volta e pensiamo alla Serie B”.