Vicenza, Giacomelli: "Scritto una pagina importante di questo Club"

© foto di ATP

L'attaccante del Vicenza Stefano Giacomelli ha commentato la salvezza della sua squadra dopo il playout contro il Santarcangelo: "Sono felice per i gol all’andata e al ritorno, non pensavo di scrivere così questa pagina, meglio di così non poteva andare, la cosa importante e che dopo un anno terribile, e non siamo giustificati per essere arrivati ultimi, la squadra è riuscita a buttare il cuore oltre l’ostacolo, ha voluto salvarsi a tutti i costi, ha saputo lottare su ogni pallone. Sono felice perché a livello personale, dopo lo scorso anno, sono stato messo in croce, i primi mesi sono stati difficili e sono venuto fuori negli ultimi due mesi e mezzo. So che posso essere questo tipo di giocatore, che posso fare e dare questo. Il risultato di oggi e’ per noi il giusto premio, ora spero che qualcuno possa venire a darci una mano, ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo subito. Sono stati mesi complicati, ricordo le tante persone che si sono presentate millantando di comprare il Vicenza; il 15 dicembre, quando non abbiamo ricevuto i soldi, è stata la prima mazzata. Ho scelto, come i miei compagni, di rimanere. Non mi vedo con una maglia diversa da questa, ho voluto rimanere a tutti i costi, questa è la maglia più bella che ho indossato. Ora non so cosa succeda spero solo che possa incominciare qualcosa di meraviglioso, che si aprano scenari importanti, lo meritano i tifosi, tutta quella gente che ci ha seguito anche oggi per sostenerci. Non possiamo dirci contenti per la stagione, ma ora possiamo esultare, abbiamo scritto una pagina importante di questo Club".