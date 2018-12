Vicenza, Giacomelli: "Vinto contro i più forti del campionato"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Queste le parole di Stefano Giacomelli a Radio Vicenza dopo la vittoria di oggi del suo Vicenza contro la Ternana: “Sono davvero felice perchè il gol non era facile, la mia intenzione era di calciarla sul suo palo, poi ho visto che c’era talmente tanta gente che era difficile farla passare, poi ha preso un giro che ancora mi meraviglio anch’io. Sono contento per il gol, che dà continuità a quello che sto facendo, Sono contento per la vittoria, siamo una grande squadra, abbiamo vinto qui con la squadra più forte del campionato. Ci siamo anche noi. Secondo me abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista della gestione che nelle ultime partite ci era mancata, anche dopo l’uno a zero non abbiamo rischiato nulla, abbiamo condotto una grande partita sotto il piano del gioco e della cattiveria, dobbiamo fare più spesso partite così. Oggi c’era la Ternana e abbiamo fatto gol e gestito la partita. Ci portiamo a casa i tre punti che per la classifica contano tanto. I fischi del Liberati fanno male, il calcio è questo ma non deve essere questo, ho dei ricordi bellissimi di qui, ma se loro continuano a fischiare io posso farci poco, qui potevo far meglio ma ho vinto un campionato e ho fatto parte di un gruppo importante che ha fatto vincere un campionato dalla C alla B. L’Umbria mi porta bene perchè ho fatto gol qui e a Perugia, la cosa importante è che il Vicenza ha vinto e torniamo a casa con i tre punti. Mi sono responsabilizzato rispetto all’anno scorso, quando c’erano tanti problemi, quest’anno mi sento parte importante e sono uno degli uomini più rappresentativi e io devo ripagare la fiducia che mi è stata data quest’estate e devo dare una mano ai miei compagni, se ho fatto 9 gol grazie a loro. Sono felice, e speriamo di continuare così", riporta Trivenetogoal.it.