Come riportato da Trivenetogoal, il Vicenza sta lavorando per trovare il sostituto di Werner Seeber per la poltrona di direttore sportivo. Tra i nomi iscritti sul taccuino del club biancorosso ci sono anche Sean Sogliano, esperienze a Verona e Carpi, e Stefano Giammarioli, con un passato alla Cremonese. In pole position resta ancora Giuseppe Magalini.