© foto di Federico Gaetano

Matteo Grandi, portiere del Vicenza, ai microfoni ufficiali ha commentato il pari col Fano: “Cercavamo e volevamo una vittoria, non è arrivata ma dobbiamo rimanere carichi per conquistare i 3 punti mercoledì davanti al nostro pubblico. Il Fano, a parte una punizione a lato, non ha mai tirato in porta, perché siamo stati ordinati e compatti. Dobbiamo mantenere la giusta cattiveria e la giusta grinta, sapevamo che negli ultimi minuti loro sarebbero calati e che noi avremmo potuto vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti, ma ripartiamo giù dalla prossima. Mister? Per noi non è assolutamente in discussione, non voglio nemmeno sentire questi discorsi”.