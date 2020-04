Vicenza, Grandi: "Speriamo di calcare palchi importanti, guadagnandoli sul campo"

Ospite di Radio Vicenza, come riferiscono i canali ufficiali del club, il portiere del Vicenza Matteo Grandi ha parlato del rinnovo con la società biancorossa: “È una bella soddisfazione aver sottoscritto un rinnovo così lungo in una società così importante, con una storia incredibile. Sono orgoglioso e contento di poter continuare l’avventura in questa società e per questo voglio ringraziare il club per la fiducia. Questo rinnovo è merito anche del mister, dello staff e dei miei compagni che mi hanno permesso di mettere in mostra le mie qualità, dovrò certamente offrire loro da bere per ringraziarli (ride, ndr). Siamo un gruppo fantastico e ci sentiamo quotidianamente, o sul gruppo Whatsapp o tramite applicazioni con videochiamate. Siamo un gruppo sano, come si è visto anche nelle dirette Instagram fatte nei canali della società, durante le quali interagivamo tra noi e ci prendevamo in giro, anche per sdrammatizzare un po’, visto il contesto attuale così difficile".

E proprio sul momento: "Dobbiamo ringraziare la società per tutto ciò che ci ha messo a disposizione, non ci sta facendo mancare nulla e ci ha messo a disposizione a casa un kit di attrezzi per allenarci al meglio. Ovviamente siamo sempre sotto con gli allenamenti, lo staff ci manda un programma che dobbiamo seguire, non abbiamo fatto un giorno di riposo da quando è cominciata questa quarantena per tenerci in forma, siamo seguiti molto bene e lavoriamo sodo. Facciamo corpo libero, ma usiamo molto anche step, elastici, pesi e cyclette. Per quanto riguarda la parte tecnica invece è più una sfida mentale, non è facile ricreare le situazioni che si creano in campo in questo contesto, occorre immedesimarsi di più a livello mentale. Io che sono un portiere faccio esercizi per mantenere alta la concentrazione, con lavori anche sulla respirazione. La testa è fondamentale nel nostro ruolo".

Andando poi al calcio giocato: "Manca il campo? Andare al campo tantissimo, vivere la giornata con i miei compagni, poi scendere al campo al Menti è inimmaginabile, il tunnel con la Curva che già canta, sono emozioni vere e noi viviamo per questo. Speriamo di calcare palcoscenici più importanti, guadagnandoceli sul campo. Sarebbe bello poter festeggiare con i nostri tifosi, una volta finito tutto questo. Si dovesse ricominciare, fosse anche in estate a noi andrebbe bene, l’importante è poter riprendere perché significherebbe anche che questa situazione si è risolta".