Vicenza, il 28 maggio scade il termine per le nuove offerte

Il Tribunale di Vicenza, preso atto della proposta extra asta di Renzo Rosso, ha invitato i soggetti interessati all'acquisizione del Vicenza calcio a presentate una proposta entro le ore 12 del 28 maggio. Il prezzo base è fissato in 1,47 milioni di euro in caso di Serie C e 1,1 in caso di Serie D. In caso di presentazione di più offerte irrevocabili di acquisto si terrà immediatamente una gara davanti al Giudice Delegato, con rialzo minimo di 50mila euro, partendo come base d’asta dalla più alta offerta ricevuta non inferiore a 1,1 milioni di euro. Nel caso in cui più offerte si equivalgano verrà data precedenza a quella che abbia il progetto industriale teso alla conservazione del Vicenza Calcio Spa e all’iscrizione del Vicenza Calcio Spa al prossimo campionato, conservando il titolo sportivo della Società. Lo riporta Trivenetogoal.it sottolineando che il debito sportivo della società ammonta a circa 1,39 milioni di euro.