Vicenza, il sogno per gennaio è Daniel Ciofani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Vicenza a gennaio ha intenzione di non lasciare nulla di intentato per dare l’assalto alla Serie B e punta a un grande colpo in attacco. Il nome, come rivelato da Trivenetogoal.it, è quello di Daniel Ciofani, classe ‘85, attualmente in forza alla Cremonese dove però non sta brillando secondo le attese. A gennaio il giocatore potrebbe partire complice anche un rapporto non idilliaco con Marco Baroni, che già lo aveva allenato a Frosinone, e il Vicenza potrebbe approfittarne anche se al momento non vi sono contatti ufficiali e si tratta solo di un’ipotesi da valutare. I nodi sono quelli legati alla modalità di trasferimento (prestito con obbligo in caso di promozione) e alla volontà dello stesso Ciofani di scendere di categoria.