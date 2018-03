Vicenza, l'appello di Valentini: "Imprenditori stateci vicino e aiutateci"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Vicenza Alex Valentini ha parlato a Trivenetogoal.it del momento della squadra in campo e fuori: “Siamo consapevoli che abbiamo tutto il potenziale per fare un buon campionato, siamo un po' penalizzati dall'avere tre gare in meno alle altre, ma c'è il tempo per raggiungere la salvezza il prima possibile. In casa abbiamo affrontato le prime due della classe perdendo per degli episodi e di conseguenza credo che possiamo raggiungere la salvezza il prima possibile. - continua Valentini – Il problema attuale non è l'asta, ma come arrivare a essa. Infatti fino a questo momento gli unici che ci sono stati vicino sono i tifosi e dispiace che l’imprenditoria locale non abbia aiutato la storia di Vicenza. Voglio fare un appello agli industriali perché ci aiutino ad arrivare all’asta, a loro non si chiede molto perché le cifre necessarie sono limitate. Se lo facessero verrebbero ricordati insieme a noi per aver salvato il Vicenza Calcio”.