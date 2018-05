Vicenza, l'ex ds Zocchi: "Il Santarcangelo andrebbe riammesso in C"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'ex direttore sportivo del Vicenza ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del passaggio dei biancorossi nelle mani del patron del Bassano Renzo Rosso, che però ha acquistato solo il ramo d'azienda e non il titolo sportivo del club: “Speravo che il Vicenza ce la facesse e sono molto felice per i tifosi, ma resta il fatto che siamo stati tutti licenziati a un mese dal termine della stagione, cancellando anche i contratti in essere per la prossima annata. È stato tutto preparato e se mi metto dalla parte di Rosso avrei fatto anch'io la stessa cosa, ma dalla nostra parte ci sentiamo un po' traditi. Critiche? Se arrivano dai tifosi che ci hanno aiutato le accettiamo, consapevoli di averli delusi, ma se arrivano da altre persone allora no. Io sono comunque orgoglioso per quello che la squadra mi ha dato in sette mesi. Mi sarebbe piaciuto riuscire a estraniarla dai tanti problemi extra-calcistici ma purtroppo non ci sono riuscito per qualche mese. - continua Zocchi parlando anche della retrocessione del Santarcangelo – Secondo me dovrebbero essere riammessi in Serie C senza ripescaggio. Sono finiti ai play out per un errore veniale e hanno perso contro una società come la nostra che doveva solidi a tutti. Per me le due gare di play out andrebbero cancellate”.