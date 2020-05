Vicenza, Magalini: "Fiduciosi in vista del Consiglio Federale. Squadra non sarà rivoluzionata"

Il direttore sportivo del Vicenza Giuseppe Magalini ha parlato nel corso di Cuore biancorosso delle decisioni dell'Assemblea di Lega Pro e della costruzione della squadra per la Serie B: “Ci auguriamo tutti che il Consiglio Federale confermi quello che si è deciso ieri. Ci fa piacere che molte società abbiano dato l’assenso e adesso siamo fiduciosi su quello che dirà il Consiglio Federale. Siamo primi in classifica e il nostro cammino la dice lunga sui meriti che abbiamo di andare in Serie B anche se avremmo preferito concludere sul campo e festeggiare in piazza. - continua Magalini come riporta Trivenetogoal.it - Quando si lavora i pensa sempre al futuro e quindi la questione dei rinnovi di questi giorni era una cosa studiata da tempo. Ora dobbiamo portare avanti altre situazioni perché vogliamo rinforzare questa squadra senza rivoluzionarla. Di Giacomelli se ne è parlato fin troppo e se non ci siamo ancora seduti al tavolo è solo per via del Coronavirus. Cinelli e Vandeputte? Sono giocatori molto importanti, che fanno comodo al Vicenza e che vogliamo tenere perché crediamo possano far bene”.