© foto di Federico De Luca

Come riferisce trivenetogoal.it, in casa Vicenza è stato il Ds Giuseppe Magalini a parlare a chiusura di mercato, in una conferenza che si è svolta giovedì: “Nel mercato c’è un percorso talmente lungo e si parla di tante cose, in particolar modo di una punta e non lo nego, ma non è arrivata per valutazioni tecniche. Ciò non toglie che sono state valutate punte proposte. L’infortunio di Giacomelli? Non ha spostato le priorità perché si presume che la prossima in casa possa essere a disposizione. Diciamo che è stato l’aspetto tattico che ci ha portati a scegliere un esterno. Avere troppi centrocampisti e pochi esterni, per cui si è pensato di togliere un centrocampista e prendere un esterno. Alla fine l’attaccante però non è arrivato: “In gennaio è totalmente diverso da giugno, tutti vogliono la punta da 20 gol, noi abbiamo parlato con giocatori di valore ma non c’erano i presupposti economici e delle valutazioni perchè arrivasse. Si è parlato di Ardemagni, Melchiorri.. e poi sono uscite cose fastidiose perché non corrispondevano a verità però le abbiamo accettate e subite. Squadra che si è rinforzata di più? La Reggiana che si è completata bene, altre squadre hanno variato il lavoro svolto in precedenza. Ora ha entusiasmo e valori di squadra. Noi abbiamo distanziato dei competitor importanti e questo ci soddisfa, comunque la Reggiana ora è l’avversario più temibile e fastidioso. I rinnovi? Noi siamo ben consci di chi è in scadenza, e di questo se ne sta già parlando e stiamo analizzando caso per caso: non sarà un problema. Rigoni è in scadenza ma di fatto non lo è, e c’è un impegno che dovrà rimanere con noi, mentre con gli altri faremo delle valutazioni".