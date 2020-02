vedi letture

Vicenza, Magalini: "Per la promozione diretta in B siamo in corsa con Reggiana e Carpi"

Ospite della trasmissione AspettateC, speciale sulla Serie C in ogni venerdì sera su Sportitalia, il Ds del Vicenza Giuseppe Magalini ha subito parlato del match che attende i biancorossi: “Il Cesena ha trovato un equilibrio importante, anche un grande entusiasmo, siamo preparati a trovare una squadra strutturata e ben allenata da un conoscitore della categoria come Viali con uno stadio pieno: ci saranno diecimila persone, ma da Vicenza arriveranno in 1500, sarà davvero un grande spettacolo”.

Si va poi in immediato al mercato, che ha visto non particolarmente attiva la truppa veneta: “Abbiamo fatto un lavoro enorme in estate, la squadra è stata costruita per come meglio credo, e ora non avevamo defezioni in nessun ruolo: con Di Carlo avevamo fatto certi ragionamenti, niente è stato lasciato al caso. E’ però cambiato tatticamente il modo di giocare, eravamo quindi in eccesso di centrocampisti e in difetto di esterno: ecco perché abbiamo fatto solo un’uscita compensata dall’arrivo di Nalini. La proprietà era vigile, ma non c’erano altre occasioni da poter cogliere. A ogni modo abbiamo fatto capire agli avversari che siamo una squadra tosta, e questo per me vuol dire essere una sorta di squadra ideale”.

Nota poi alla stagione: “Il campionato? Credo che noi, come Reggiana e Carpi, si sia tra le formazioni più accreditate per la vittoria finale, prevedo una corsa a tre per la promozione in B. Menomale Triestina e Padova hanno zoppicato, altrimenti la lotta per dove vogliamo arrivare sarebbe stata ancora più dura. La competizione è accesa, e lo dimostrano anche i dati del pubblico”.