Vicenza, Magalini: "Sarebbe opportuno tornare in campo. Anche giocando in piena estate"

vedi letture

Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Vicenza, ha affrontato il tema della possibile ripresa del campionato anche in Serie C dalle colonne di Tuttosport: “Non sono un virologo, ma credo che in attesa che si trovi il vaccino, bisogna lavorare sulla convivenza con questo maledetto virus. Che mi pare in questi ultimi giorni sia meno aggressivo rispetto alle scorse settimane. Proprio per questo credo che sarebbe più opportuno tornare in campo e portare a termine la stagione. Nel nostro caso andrebbe bene la promozione visto che siamo primi, ma per la regolarità di un campionato che sino ad ora, in particolar modo nel nostro girone, è stato avvincente, con tante pretendenti alla Serie B, dobbiamo provare ad arrivare in fondo, se serve anche giocando in piena estate, perché credetemi, poter festeggiare un traguardo raggiunto sul campo ha tutto un altro significato, è qualcosa di impagabile”