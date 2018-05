Vicenza, malcontento dei giocatori dopo l'incontro in Tribunale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le premesse per lo sbarco di Renzo Rosso a Vicenza non sembrano essere positive. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it i giocatori biancorossi avrebbero espresso il proprio malcontento durante l'incontro con i giudici del Tribunale in cui si è parlato di alcuni dettagli della proposta del patron del Bassano. Secondo le prime ricostruzioni infatti il progetto prevederebbe il licenziamento di tutti i dipendenti, la rescissione dei contratti pluriennali dei calciatori e nessun rinnovo per chi è in scadenza. In questo modo Rosso trasferirebbe tutta la struttura giallorossa a Vicenza con l'uso immediato dello stadio Menti e il cambio di denominazione che arriverebbe in un secondo momento. Ora si attende la presa di posizione dei calciatori che stanno parlando con l'AIC.