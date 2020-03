Vicenza, Marotta: "Qui per ambizione. Biondo in caso di Serie B"

Ospite dei canali social del Vicenza Alessandro Marotta, attaccante dei biancorossi approdato in Veneto dopo l’avventura al Catania, ha risposto alle domande dei tifosi del Lanerossi. Ecco uno stralcio:

Perché ho scelto il Vicenza?

"Io ho scelto questa piazza per le ambizioni della società e la storia che ha scritto negli anni. Sapevo che avremmo affrontato un campionato al vertice, cercando di dare grandi soddisfazioni alle persone, l’ambizione ha fatto sì che io scegliessi il Vicenza".

Il rapporto con Di Carlo?

"Il mister ci ha fatto capire cosa significava giocare per il Lane, e ci ha fatto capire l’importanza di vincere in una piazza così importante, è stato bravo a far sentire tutti importanti, ha creato un grande gruppo inserendo bene anche il suo staff con cui siamo molto legati. Quando riprenderà la stagione? Il calcio passa in secondo piano in questo momento, dobbiamo stare a casa sperando che tutto questo passi il prima possibile. Quando ritorneremo sarà completamente un campionato nuovo, sarà un minicampionato, si ripartirà da zero e sarà molto difficile, ci sarà una nuova preparazione, noi lo affronteremo così come abbiamo fatto fino ad adesso”.

In A col Vicenza?

"Ma magari (ride, ndr). Intanto pensiamo un passo alla volta, siamo ancora il Lega Pro e mancano 11 partite per salire il primo scalino. Pensiamo a vincere e rimanere qui l’anno prossimo".

Se mi taglio la barba in caso di promozione?

"No, non me la taglio la barba. A Benevento me la tagliarono in campo per la promozione e mia moglie non mi parlò per un mese. Magari mi faccio biondo come ha detto Rachid Arma”.