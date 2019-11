© foto di Andrea Rosito

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’attaccante del Vicenza Alessandro Marotta ha parlato della corsa verso la Serie B e delle rivali per la promozione: “Il primo posto è bello, ma anche pesante perché ogni domenica va difeso e le squadre che inseguono non mollano niente e tutte vogliono battere la capolista. Noi però vogliamo consolidare questo primato da qui alla fine. Il campionato è molto equilibrato basta vedee il Padova che cinque giornate fa era avanti di quattro punti e ora ci insegue, poi ci sono Sudtirol e Carpi che stanno facendo bene, chiunque può vincere in questa stagione. - conclude Marott – Di Carlo è un allenatore esperto che ci ha dato grande tranquillità e questo ci fa rendere in questo modo. La società è solida, ha investito molto e il pubblico ci segue sempre con grande affetto e calore. Speriamo di regalare una grande gioia come la Serie B”.