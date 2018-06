Vicenza, Moreno Zocchi monitorato dal Cesena

Fonte: TuttoC.com

Nel nuovo Vicenza, quello della fusione con il Bassano, come pare essere ormai noto, saranno tenuti sotto contratto tutti i dipendenti bassanesi, mentre sorte ben diversa spetterà ai dipendenti biancorossi, per i quali, dopo la travagliata stagione attuale, si prospetta un altro anno di pensieri.

Ma Moreno Zocchi potrebbe avere un'alternativa: sembra infatti che il Cesena stia monitorando il suo profilo per l'annata ventura.