Vicenza, nessuna offerta ma due cordate: il punto della situazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nessuna offerta per il Vicenza, futuro da scrivere per i biancorossi. Alla finestra, al momento, soprattutto cordate. Da un lato, il gruppo francese guidato Brice Dejardins, che inviato la seguente nota: “Confermiamo che stamattina abbiamo avuto un’udienza col dottor Giuseppe Limitone alle 9.45. Abbiamo fissato un nuovo appuntamento per il 3 maggio 2018. Grazie. Forza Lane. Brice Dejardins”.

Oltre ai transalpini, resta la cordata guidata dal modenese Gianpiero Samorì: secondo quanto riferito da trivenetogoal.it, questa mattina era presente in tribunale anche Gerardo Meridio, rappresentante dell'imprenditore emiliano.