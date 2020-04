Vicenza, nota del club: "Edoardo Bolzon si è risvegliato ed è fuori pericolo"

vedi letture

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni di salute di Edoardo Bolzon, difensore del Vicenza U17 colpito da emorragia cerebrale la scorsa settimana. A darle è lo stesso club biancorosso con una nota sul proprio sito ufficiale: “Attendevamo tutti di poter dare delle notizie positive e oggi sono arrivate: dopo 8 giorni, Edoardo si è risvegliato, è fuori pericolo e rimane in prognosi riservata. I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevute.

Edo, la partita è ancora lunga ma siamo tutti al tuo fianco in questa battaglia e siamo sicuri che continuerai a lottare come sai fare tu. Come dici sempre ai tuoi compagni: “Raga, non molliamo mai, nulla è impossibile”.

La famiglia Bolzon desidera ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno dimostrato il proprio sostegno e la propria vicinanza. Anche la società LR Vicenza desidera unirsi ai ringraziamenti per i tanti messaggi ricevuti.”